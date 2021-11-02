ماكرون لميقاتي: تأخرتم.. والفرنسيون والاميركيون يتفهمون الموقف السعودي

الازمة المستجدة مع السعودية ودول الخليج امام حائط مسدود. ولا يكفي أن يخص الرئيس نجيب ميقاتي الجناح السعودي في مؤتمر المناخ بلفتة خاصة ودردشة مع سفير المملكة في بريطانيا عن الرؤية السعودية في مجال البيئة ومكافحة التغير المناخي، للقول بأن المناخ السياسي المتأزم بين لبنان والسعودية قد يتغير. في الداخل يبدو أن محاولات اقناع وزير الاعلام بالاستقالة فشلت وقرداحي ينتظر رئيس الحكومة ليعود من اسكتلندا، وهو سيعود غدا، ليشرح له وجهة نظره بالمباشر. وفي قصر بعبدا ترقب للاتصالات التي يجريها ميقاتي ولزيارة وزير خارجية قطر، بعدما فشلت كل المساعي الداخلية التي قادها رئيس الجمهورية أيضا. حتى دعوة الحكومة الى الاجتماع لاتخاذ موقف من التطورات الأخيرة، تبدو مهمة مستحيلة يتجنبها ميقاتي وعون، ليس فقط لان الحكومة قد تطير، والانقسام التويتري بين الوزراء كان خير دليل، بل لان حزب الله لن يقبل بجلسة تصدر موقفا ضد تصريحات قرداحي.

بحسب المعلومات كل المحاولات مع الفرنسيين والاميركيين لم تؤد الى حلحلة، لا بل أن الفرنسيين والاميركيين الذين تواصلوا مع مسؤولين في المملكة قد اقتنعوا بوجهة نظر السعودية بأن لبنان بات أسيرا والقرار فيه لايران وحلفائها، حتى أن الجانب الفرنسي يعتبر أن حزب الله قد تمادى في الداخل وأيضا في تدخلاته في اليمن وسوريا. يعني أقصى ما حققه ميقاتي عبر اتصالاته الدولية أن حكومته باقية ولو بصيغتها الحالية الشبيهة بتصريف الاعمال، وذلك حتى موعد الانتخابات النيابية التي كرر كل من ماكرون وبلينكن على أهمية حصولها.