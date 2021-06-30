ما كان يحسّن المزاج سعره يعكّره

قد تظن أن الخبز هو من أولى أولويات المواطن ولكن مهلاً عليك أن تعلم أن فنجان القهوة أهم عند كثيرين، وبالتزامن مع رفع الدعم التدريجي عن القهوة كما معظم السلع تتجه المقاهي لرفع سعر فنجان القهوة ليصل في بعض الاكشاك الى الاربعة آلاف ليرة، بعد أن كان بـ٥٠٠ ليرة قبل الأزمة، ورغم ذلك شارب القهوة لا يمكنه أن يتخلى عن قهوته، خاصة وأنه بحاجة للتخفيف من توتره وهو يقرأ أخبار البلد (يلي بتسم البدن).

“فنجان القهوة وقارورة المياه بـ٥ آلاف ليرة، الناس لا تتقبل السعر” بحسب ما قاله بائع قهوة لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان، مضيفاً “سعر كيلو البن ٩٠ الف وهو مستمر في الارتفاع” مؤكداً أن “الناس لم تتوقف عن الشراء، فالقهوة أهم من الخبز عند البعض وهناك من يرتشي أكثر من فنجان في اليوم”.

مواطن أكد “سأستمر في شراء القهوة وان وصل سعر الفنجان الى ١٠ آلاف ليرة وحتى إن كنت عاطلاً عن العمل”.

كل الكوارث في هذا البلد تصبح أمراً عادياً يوماً بعد يوم، فالشفة الغنية بالكافيين التي يتجرعها المواطن اللبناني تساهم ربما بتهدئة اعصابه وتلهمه كماً كبيراً من الصبر.