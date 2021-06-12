ما موقف دار الفتوى من الاعتذار عن تشكيل الحكومة ؟

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحضور الرئيس المكلف سعد الحريري وتدارس المجلس في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، استهلت الجلسة بكلمة لمفتي الجمهورية الذي تناول فيها الأوضاع الإسلامية والوطنية ثم استمع المجلس من عضو المجلس الطبيعي الرئيس المكلف سعد الحريري الذي اطلع الأعضاء على آخر التطورات السياسية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والخطوات التي قام بها لتجاوزها من أجل مصلحة الوطن.

بعد الاجتماع، أكّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على “دعمه للحريري ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني”، مشدّداً على أنّه “لن يسمح بالمساس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلّف تحت أيّ حجّة”.

هذا وحمّل المجلس مسؤولية التأخير في التأليف إلى “من يحاول أنّ يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته”.وشدّد أيضاً على “ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدّمت من قبل فرنسا ودولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي”، آملاً أنّ “تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان”، داعياً “القيادات السياسية للعمل مع الرئيس المكلّف للخروج بحكومة تنقذ لبنان ممّا هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم”.

كما أشار المجلس بعد استماعه للحريري إلى وجود من “يدفع الأزمة إلى الهاوية وهناك لامبالاة وعدم اكتراث وتخبّط عشوائيّ لدى المتحكّمين برقاب اللبنانيين”، لافتاً إلى أنّ هناك من حوّل “لبنان المزدهر إلى دولة فاشلة، وحوّل الاعتزاز اللبناني إلى استعطاء، وحوّل الشعور بالكرامة الوطنية إلى إذلال أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران”.