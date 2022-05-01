ما هو الحاصل الانتخابي وكيف يتّم احتسابه؟

الانتخاباتُ النّيابيّةُ المقبلة ستُجرى على أساس النظام النسبيّ، والذي اعتُمد للمرّة الأولى في الانتخابات النّيابية الماضيّة. هذا القانون الانتخابي، شرّعَ مصطلحاتٍ انتخابية جديدة، قد تكونُ معقّدة على النّاخبين. ومنها الحاصلُ الانتخابيّ أو العتبة الانتخابيّة.

فما هو الحاصِلُ الانتخابيُّ، وكيف يُحتسَب؟

إلى أيّ حدٍّ يؤثّر الحاصل الانتخابي في مشهديّة رسمِ مسار التّحالفات؟

الحاصل الانتخابي هو التّكتيك الأفضل بالنسبة للقوائم الانتخابية. وذلك لتحصين نفسها من المنافسة القوية، في ظلّ وجود 103 لوائح في 15 دائرة انتخابية.

لذلك أيّها اللّبنانيّون، في الخامس عشر من أيار اختاروا ممثّلي أمّتكم بدقّة، لأنّ مصير مستقبل لبنان في صندوق الاقتراع.







