ما هو الصوت التفضيلي؟

تجرى الانتخابات النّيابيّة على أساس النظام النسبي، الذي اعتمد للمرّة الأولى في الانتخابات النّيابية الماضيّة. فما هو الصّوت التّفضيلي الوارد في النظام النسبي؟

لكلّ ناخب لبنانيّ أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحقّ له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍّ واحد لمرشحٍّ من الدائرة الانتخابيّة الصغرى من ضمن اللائحة التي اختارها.

في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعُه صحيحاً، وتحتسب فقط اللائحة. أمّا إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيليّ ضمن اللائحة نفسها، فلا يحتسب أيّ صوت تفضيليّ وتحتسب اللائحة لوحدها.

وفي حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيليّ ضمن لائحة أخرى ، فلا يُحتسب الصوت التفضيليّ.

لذلك أيّها اللّبنانيّون، في الخامس عشر من أيار اختاروا ممثّلي أمّتكم بدقّة، لأنّ مصير مستقبل لبنان في صندوق الاقتراع.