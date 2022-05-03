ما هو الصّمت الإنتخابيّ؟ وإلى أيّ حدٍّ يُلتزم به؟

فترةُ الحملاتِ الانتخابيّةِ الصّاخبة من تجّمعاتٍ وتصريحاتٍ وملصقاتٍ ولافتاتٍ ومهرجاناتٍ ومقابلاتٍ تلفزيونيّةٍ وإذاعيّة، شارفَت على النّهاية. فلبنان سيَدخُلُ بعدَ أيام مرحلةَ الصّمتِ الانتخابيّ.

نصّت المادة 78 من قانون الانتخاب رقم 44 الصادر في تاريخ 17/6/2017، أنّه ابتداءً منَ الساعةِ الصِّفر لليومِ السابقِ للانتخاباتِ النّيابيّة، ولغايةِ إقفالِ صناديق الاقتراع، يُحظَّرُ على وسائلِ الإعلام كافّة، بثّ أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر. باستثناء ما يصعبُ تفاديهِ من صوتٍ أو صورة لدى التّغطية المباشرة لمجريات العمليّةِ الانتخابيّة.

وكانت الجمعيّةُ اللّبنانيّة من أجلِ ديمقراطية الإنتخابات – لادي، قد سجّلت مخالفات في الانتخابات النيابية 2018.

إلى ذلك حدّدت هيئةُ الإشراف على الانتخابات، في بيانٍ فتراتِ الصّمت الانتخابي في كلٍّ من الخامس والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والرّابع عشر من أيار الجاري.

إذا ً الصّمتُ الانتخابي، مرحلةٌ يختلي خلالها المُقترعون بأنفُسِهم لاختِيارِ مرشَّحيهِم من دونِ تأثيراتٍ خارجيّة…