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ما هو حجم وشروط التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من قبل صندوق النقد الدولي؟

31 - يناير - 2022
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2022 9:36 مساءً
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يعتبر معهد التمويل الدولي ان مشروع موازنة 2022 كان ينبغي أن يهدف إلى عدم الاقتراض من النظام المصرفي بل تحقيق فائض أولي صغير بنسة 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من عجز أولي يبلغ 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ان تحقيق فائض أولي، يرسل إشارة أولية قوية إلى مستثمري القطاع الخاص والمجتمع الدولي بأن السلطات مصممة الآن على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بدءًا من تحقيق إيرادات إضافية.

وأمل معهد التمويل الدولي أن يضع السياسيون خلافاتهم جانبًا وأن يوافقوا قريبًا على موازنة معدلة تراعي اقتراحات صندوق النقد الدولي. للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا مباشرة من الولايات المتحدة كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “معهد التمويل الدولي” غربيس إيراديان.

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