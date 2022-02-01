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ما هو سبب الهبوط المفاجئ للدولار؟

2 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2022 9:43 مساءً
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يتراجع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ، من دون أن يتزامن ذلك مع خفض أسعار السلع والمحروقات. ففي الواقع الأسعار ترتفع أسرع ممّا تنخفض. وبما أن المواطن يعيش في حالة من الفوضى، حسابات التجار لا تأتي على حسابات المستهلكين. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع، انضم إلينا عبر الهاتف الخبير الإقتصادي باتريك مارديني.

اعلنت منص IMPACT عبر حسابها على “تويتر” أن التسجيل على شبكة دعم للحماية الإجتماعية قد إنتهى وقد تسجل 582,660 أسرة لبنانية، تضم اكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون فرد.
وابتداء من الاسبوع الاخير من شهر شباط الجاري ستصل رسائل نصية الى الشرائح الاولى من العائلات المستفيدة لابلاغها بقبول طلباتها وموعد القبض، علما أن عملية الدفع ستنطلق في الأول من آذار.
يشار الى ان المبلغ الثابت الذي تتقاضاه كل أسرة هو 25 دولارا تضاف إليه 20 دولارا على كل ولد من أفراد العائلة لغاية 6 أولاد، وبذلك يكون الحد الأقصى الذي تتقاضاه كل عائلة 145 دولارا.

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