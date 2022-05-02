ما هي أكثر الدّول العربية شُحًّا في المياه وكم يبلغ نصيب الفرد فيها؟

تُعدّ المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم شُحًّا في الموارد المائية. ووفقًا لتقرير صندوق النّقد العربي، فإنّهُ لا توجد سوى دولة عربية واحدة تتمتّع باكتفاء ذاتي من المياه.

البداية من الدّول التي تعاني فقرا مائيا حادا: دول الخليج ( السعودية – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت -سلطنة عُمان). بالإضافة إلى كل منَ اليمن والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وليبيا.

إشارةً إلى أنّ حصة الفرد في كلّ منها، أقل من 500 متر مكعب من المياه سنويا. إلى الدّول العربية التي تعاني ندرة مياه: لبنان – سوريا – مصر – السودان – المغرب.

وتبلغ حصّة الفرد من 500 إلى 1000 متر مكعب سنويا.

أمّا الدّول العربية التي تعاني إجهادا مائيا، والتي تبلغ حصّة الفرد من 1000 إلى 1700 متر مكعّب من المياه سنويا: العراق – الصومال – جزر القمر – جيبوتي.

موريتانيا هي الدّولة العربيّة الوحيدة، المتمتّعة باكتفاء ذاتي من المياه. إذ إنَّ حصة الفرد فيها أكثر من 1700 متر مكعب من المياه سنويا.

ووفقَ التّوقعات، فإنَّ نصيب الفرد سنويا من المياه في العام 2025 سيبلغُ 667 مترا مكعّبا في المنطقة العربية. بعد أن بلغَ في العام 1955، 3430 مترًا مكعّبا سنويا.







