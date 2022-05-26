ما هي أكثر اللغات إنتشاراً في العالم وأيّ مرتبة تحتلّ اللغة العربيّة؟

تشير الدراسات المتخصصة باللغات والتي نشرها موقع English live، الى أن اللغات الأكثر انتشارا في العالم هي التالية:

10-اللغة الألمانية:

تصل نسبة المتحدثين بها الى 2.77 في المئة من سكان العالم، وهي تنتمي إلى اللغات الجرمانية الغربية، وتعتبر إحدى اللغات الأم الأكثر شيوعًا في الإتحاد الأوروبي، ومن أشهر البلاد المتحدثة بها إلى جانب ألمانيا، النمسا وأنحاء من سويسرا وبلجيكا

9-اللغة الفرنسية:

وهي اللغة الرسمية في 32 دولة في العالم، وتصل نسبة المتحدثين بها إلى 3.05 في المئة من سكان العالم، أما الناطقون بها إلى جانب الفرنسيين، فهم يتوزعون بين كندا وبلجيكا وسويسرا ولكسمبورغ وموناكو وبعض دول أفريقيا

8-اللغة البنغالية:

حلت ثامنة وتبلغ نسبة المتحدثين بها 3.19 في المئة من سكان العالم، منهم حوالي 120 مليون نسمة هم مجموع سكان بنغلاديش، وهي أيضا لغة ولاية البنغال الغربية في الهند، وتعتبر واحدة من أكثر لغات العالم انتشارا.

7-اللغة البرتغالية:

تصل نسبة الذين يتحدثونها إلى 3.26 في المئة من عدد سكان العالم يتوزعون بين البرتغال وماكاو وأنغولا وفنزويلا وموزمبيق، لكن أشهر وأكبر دولة تتحدث البرتغالية هي البرازيل.

6-اللغة الروسية:

هي أكثر اللغات السلافية انتشاراً، وإحدى أكثر لغات العالم انتشاراً، وتبلغ نسبة المتحدثين بها 3.95 في المئة، ويتوزعون في بلدان كثيرة من جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق، منها روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وغيرها.

5- اللغة الإسبانية:

تحتل اللغةُ الإسبانيّة المرتبة الخامسة وذلك لوجود 24 دولة تعتبرها اللغة الرسميّة. وتصل نسبة المتحدثين بها إلى 6.25 في المئة، أي حوالي 400 مليون نسمة، وإلى جانب إسبانيا، تنتشر اللغة الإسبانية في أميركا اللاتينية والوسطى وهي اللغة الثانية في الولايات المتحدة بعد الإنجليزية.

4- اللغة العربية:

تحتل المركز الرابع بين أكثر اللغات انتشارا، ويتحدث بها سكان نحو 66 دولة في العالم، منها، كل الدول العربية، ويقدر عدد المتحدثين بها بحوالي 6.6 % من سكان العالم، وأصبحت لغة معتمدة رسميًا في الأمم المتحدة عام 1974.

3- اللغة الهندية:

حلت ثالثة بنسبة متحدثين تصل إلى 11.51 % من سكان العالم، وهي لغة الهند الرسمية وكذلك في جزر فيجي، كما يتحدث بها سكان نيبال، ونسبة لا بأس بها في جنوب أفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

2- اللغة الصينية:

نسبة عدد متحدّثي اللغة الصينية 18.05% من إجمالي سكان العالم، وعددهم يتجاوز المليار نسمة تقريباً، وتعرف اللغة الصينية باسم لغة الماندرين، وكما هو معروف فإن الصين فيها أكبر تعداد سكاني في العالم

1-اللغة الإنجليزية:

هي أكثر اللغات استخدامًا حول العالم وتعرف بانها لُغة العصر ولُغة التكنولوجيا، ويستخدمها ويتكلّم بها أكثر من مليار ونصف مليار مُتحدّث، كلغةٍ أصليّة أو كلغة ثانويّة. ونسبة المتحدّثين باللغة الإنجليزية حول العالم يُقارب الـ 25% وبهذا تعتبر اللغة الإنجليزية واحدة من أقوى اللغات في العالم.