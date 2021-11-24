ما هي الاقتراحات لخفض أسعار الدواء؟

تواصل اسعار المحروقات ارتفاعها، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 311 الف ليرة والمازوت 321 الف ليرة وقارورة الغاز 276 الف ليرة، في حين كان من المفترض ان يلحظ جدول الاسعار انخفاضا في سعر البنزين لأن أسعار النفط انخفضت عالميا. واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان تعديل مصرف لبنان سعر الصرف الذي يؤمن على اساسه الدولارات لـ 90 في المئة من فاتورة استيراد البنزين، أدى الى ارتفاع سعره اليوم، حيث كان سعر الصرف المعتمد 19000 ليرة وأصبح 19500 ليرة.

تبحث لجنة الصحة النيابية في مخارج لدعم الدواء من جديد، بعد ان اكد لها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ لا اموال متوفرة للدعم. لذلك طرحت اللجنة بدائل عدة، منها ان يؤمن مصرف لبنان الدولارات لشركات الادوية للاستيراد على سعر صرف منصة صيرفة، مما يمكن ان يخفض من سعر الدواء بنسبة 20 في المئة على ان تقوم الشركات المستوردة بتقليص ارباحها بنسبة 10 في المئة وتقدم الشركات الموردة حسما بنسبة 10 في المئة أيضا.

للاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الصعوبات التي تواجه مؤسسة “ألفاريز أند مارسال” في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.

وأصرّ عون على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ما يقتضي معه توفير “الداتا” والمستندات المطلوبة من الشركة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأوّلي نهاية 12 أسبوعاً كحدّ أقصى وفق منطوق العقد”.

وأكد كل من الخليل وسلامة بأنهما يُجريان “ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية”.