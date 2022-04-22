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ما هي السيارات الاكثر عرضة للسرقة؟

منذ 3 ساعات
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سرقة السيارات مشكلة قديمة جديدة يشهَدُها لبنان
لكنها توسعت في الاشهر الماضية نتيجة تردي الاوضاع المعيشية.
نستعرض لكم في هذا التقرير أعداد وأنواع السيارات المسروقة خلال العام الماضي بحسب بيان نشرته قوى الامن الداخلي :
١٦٠٢ هو عدد السيارات التي تمت سرقتها خلال العام ٢٠٢١ توزعت على ٢٢٦ نوعًا
اما الأنواع الاكثر عرضة للسرقة فهي
‏Kia rio والتي احتلت المرتبة الاولى من حيث عدد السيارات المسروقة والذي بلغ ٢٢٦
تلتها kia cerato ب١٨٠ سيارة مسروقة
اما hundai tucson فسرق منها ١٢٩
سيارة kia sportage ٨١
‏. Hundai accent ٧٠ سيارة مسروقة
‏.hundai alentra ٦٩
‏.honda accord ٦٧
‏.kia picanto ٦٥

اما اهم الاسباب التي تقف خلف سرقة هذه الانواع فهي انها غير محهزة بجهاز immobilizer الذي يمنع تشغيل السيارة بغير مفتاحها
واوردت قوى الامن في بيانها الاجراءات الواجب على المواطنين اتخاذها لعدم تعرض سياراتهم للسرقة .
تركيب جهاز immobilizer ، او gps ،
تركيب مفتاح سري لمنع تشغيل السيارة
وضع قفل مِقَود كما يُفضّل ركن السيارة في مكان مقفل او مجهّز بكاميرات.
اذاً ايها المواطنون اتبعوا هذه الاجراءات للحؤول دون سرقة سياراتكم.

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