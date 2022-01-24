الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 25 يناير 2022 |
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ما هي المخالفات القانونية والدستورية في الموازنة؟

منذ 8 ساعات
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ينطوي مشروع موازنة 2022 على مخالفات قانونية ودستورية فادحة، أهمّها المواد التي تعطي وزير المالية صلاحيات تشريعية استثنائية لتحديد سعر الصرف، خلافا لمبدأ فصل السلطات حيث من المفترض ان يناقش مجلس الوزراء هذا الامر ويحيله الى مجلس النواب لاقراره. للاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا عبر زوم رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر.

أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بدء التحرك الكبير اعتباراً من الأربعاء مواكبةً لجلسات الحكومة حتى إقرار الاتفاق، ومن أجل الزامها تنفيذ خطة دعم قطاع النقل البري والذي سبق ان وعد رئيس الحكومة باقراراه في اول جلسة لمجلس الوزراء. ويعقد قطاع النقل البري مؤتمرا صحافيا غداً للإعلان عن خطة التحرك ومواقع التجمع.

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