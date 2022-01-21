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ما هي حقيقة فيديوهات طقطقة العظام المنتشرة على السوشيال ميديا؟!

21 - يناير - 2022
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من حيث لا ندري، بدأنا نشاهد فيديوهات على السوشيال ميديا عامةً والإنستغرام خاصةً لأشخاصٍ بعضهم يدّعي أنه اختصاصي أو طبيب، وهم يقومون بطقطقة أجساد الناس… المشهد مع صوت الطقطقة لفت أنظار الناس الذين راحوا يفسّرون هذا المشهد على ذوقهم، فمنهم من اعتبره نوع من التدليك، البعض الآخر وصفه بأنه علاج فيزيائي حتى وصل الأمر عند بعض المروجين له على وضعه في خانة السحر… فما هي هذه الطقطقة؟!

إذاً هو تقويم عظام وهو اختصاص بحد ذاته، لكن ما هي الحالات التي تستدعي هذا التقويم؟

الأوستيوباس هو من ثمانينات القرن الماضي، لكن الفضل في إنتشاره يعود إلى السوشيال ميديا.

هو ليس بسحر، و لا بتدليك ولا بعلاج فيزيائي، إنه تقويم العظام، اختصاص مستقل… فانتبهوا جيداً.

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