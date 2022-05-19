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ما هي مسبّبات السرطان وكيف نتجنّبه؟

19 - مايو - 2022
آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 1:49 مساءً
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حذّرت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالميّة من أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان، نستعرضها سوياً.
1- اللحوم المتفحمة: عند شوي اللحوم الحمراء في درجة حرارة عالية تتفحم بعض الأجزاء، لهذا تنتج حمضًا نوويًا مضرًا. ولتجنب ذلك يوصي الباحثون بالطهي على نار متوسطة، وتقليب اللحم على فترات والخَبز في درجة حرارة معتدلة.
2- فوشار الميكروويف: تحتوي حبات الذرة المعدلة وراثيًا والأدخنة المنبعثة من الزبدة الاصطناعية على ثنائي الأسيتيل وهي مادة سامة للإنسان. لذا يحبّذ صنع الفوشار بالطريقة التقليدية، وليس باستخدام الميكروويف.
3- الدهون المهدرجة: تقوم بتغيير شكل الأغشية الخلوية وتعزز نمو الخلايا غير الطبيعية.
4- المشروبات الغازية: الصودا هي مزيج قاتل من الألوان الضارة والمواد الحافظة المحملة بأطنان من السكريات المخفية.
5- السكر المكرر: أو ما يعرف بالمحليات الاصطناعية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية، والجمعية الأميركية للسرطان نصائح لتجنب الإصابة بالمرض الخبيث:
1- تناول الطعام العضوي قدر الإمكان.
2- تناول الطعام الطازج، وإن لم يتوفر اختيار الطعام المجمّد النظيف والخام.
3- خفض السكريات والحبوب بشكل كبير.
4- ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن جيد.
5- الابتعاد عن الإشعة المضرة والوقاية منها، مثل استخدام وسائل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، وعدم التعرض للشمس لفترات طويلة.
6- الرضاعة الطبيعية للأطفال.
7- تطعيم الأطفال ضد أمراض التهاب الكبد الوبائي، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).
8- تجنب الأجواء الملوثة.
9- الابتعاد عن التبغ والكحول.

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