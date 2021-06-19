ما هي معلومات "صوت بيروت انترناشونال" عن أجواء اللقاء بين الرئيس بري والمسؤول الأوروبي بوريل ؟

اكد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف ان المعلومات عن اللقاء الذي جمع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ورئيس مجلس النواب نبيه بري تشير الى تقديم بري شرحاً مفصلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الازمة الحكومية والمراحل التي قطعتها واين تقف الآن، مؤكداً أن العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة هي محض داخلية.

اضاف شنطف “عرض بري كذلك ما انجزه المجلس النيابي من قوانين اصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المننظرة، وشكر الرئيس بري الاتحاد الاوروبي على جهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من ازماته”.

وكان المسؤول الاوروبي قد تحدث لـ”صوت بيروت انترناشونال” واكتفى بالرد على سؤال شنطف حول اجواء اللقاء بينه وبين بري بالقول “جيدة جداً”.

وفي معلومات شنطف عما دار بين بوريل والرئيس ميشال عون ذكر ان “عون اطلع المسؤول الاوروبي على العراقيل التي تقف في وجه تشكيل الحكومة، من دون ان تتطرق مصادر بعبدا الى امكانية ان يكون ممثل الاتحاد الاوروبي قد قال لعون بان هناك عقوبات اوروبية ستوضع على سياسيين لبنانيين، لكن بوريل اعلن عن ذلك من قصر بعبدا”.