ما هي مهام النائب في سنواته البرلمانيّة الأربع وهل يتم تطبيقها كما يجب؟

يربط المقترعون عند كل استحقاق انتخابي بين نائب الأمة وبين تقديم الخدمات وتحقيق المطالب التي لا تقتصر على المستلزمات الحياتية اليومية، وإنّما تتعداها لتصل إلى حدود ضمان مستقبلهم وظيفيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا.

فما دور النائب المنتخب لأربع سنوات برلمانية؟

الدستور لا يمنح المجلس النيابي سلطة إصدار القوانين والتشريعات، وسلطة الرقابة على سياسة الحكومة وأعمالها فقط، بل للنّائب مهامَّ مالية أيضا.

النائب يمارس وظائفَ انتخابية، تتمثل في انتخاب اللجان النيابية وهيئة المكتب من جهة، وفي تسمية رئيس الحكومة وانتخاب رئيس مجلس النّواب ورئيس الجمهورية.