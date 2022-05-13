ما هي نسبة البطالة حالياً في لبنان؟

دراسة جديد أطلقتها إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تُظهر نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان للعام 2022 . وامتدت عملية جمع البيانات الخاصة بالمسح من 27 كانون الأول 2021 إلى 31 كانون الثاني 2022″.

ففي الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11,4 في المئة إلى “29,6 في المئة في كانون الثاني الماضي.

وأوضحت الدراسة أن “ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل” مطلع عام 2022، مشيرة الى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.

وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن “العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من 60 في المئة من مجموع العمالة في لبنان”. أما معدل البطالة حسب المحافظات، فقد ارتفع في كلٍّ منها بدون استثناء.

وشهدت محافظة بعلبك الهرمل أعلى نسبة ارتفاع في معدل البطالة الذي سجل حوالي 30 % ، من 11% في عامي 2018-2019 إلى 7.40 % في عام 2022، تليها محافظتي لبنان الجنوبي و البقاع.

وقد أظهرت نتائج المسح أن 30 % من العاطلين من العمل يبحثون عن عمل لفترة تزيد عن سنتين و19 % لفترة تمتد بين السنة والسنتين، ما يعني أن حوالى نصف العاطلين عن العمل في عام 2022 هم من صفوف البطالة طويلة الأمد التي تزيد عن السنة.

صحياً، فإنّ 6.55 % من المواطنين لم يستفيدوا من تأمين صحي خلال عامي 2018-2019 وارتفعت نسبتهم إلى 49 % في العام الحالي، وهي المرة الأولى منذ 10 سنوات التي تتراجع فيها هذه النسبة.

اذا على المجلس النيابي الجديد ان ينكب الى وجود حلول لوقف نزيف البطالة والهجرة وضرورة اقرار القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي والا فان الوضع سيكون أسوأ بكثير في الاشهر المقبلة.