مبادرة انقاذية فاتيكانية دولية… هل يعلن بابا روما قيامة الشعب اللبناني في حزيران؟

منعًا لسقوط لبنان واستكمالاً للدعم السعودي الفرنسي الذي تمثل في انشاء صندوق دعم لمساعدة الشعب اللبناني بتمويل يصل الى 70 مليون يورو بدأ الحديث عن مبادرة انقاذية فاتيكانية اوروبية خليجية لاعادة الامل للبنانيين رغم الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان

ومع ترقب اللبنانيين زيارة الحبر الاعظم الى لبنان في حزيران المقبل , هل سيعلن بابا الفاتيكان عن هذه المبادرة

وفي ظلّ غياب الثقة الدولية عن السلطة الحاكمة من سيشرف على تنفيذ الخطة بأمانة .وهل سيُلزّم البابا فرنسيس الجمعيات المدنية للقيام بذلك؟

اذا لبنان مقبل على مرحلة صعبة اقتصاديًا واجتماعيًا بعد الانتخابات النيابية , فهل تكون زيارة الحبر الاعظم سترة نجاة لشعب يغرق جوعًا وفقرًا وذلّاً… يومياً؟