متاحف هولندا تتحوّل الى صالونات حلاقة وتجميل!

لا تزال هولندا الاكثر تشددا في أوروبا لجهة اجراءات الاقفال بسبب كورونا، في حين سُمِح بالعودة الى العمل لمحال ومهن تتطلب احتكاكًا مباشرًا مع الآخرين، مثل الحلاقين وصالونات العناية بالأظافر.

وفي خطوة احتجاجية رمزية على هذه القيود التي تطال القطاع الثقافي خصوصًا، تحوّلت ليوم واحد فقط، عشرات المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية في البلاد إلى صالونات حلاقة وتجميل وصالات رياضية.

ووجهت السلطات الهولندية إنذارات لعدد من المواقع السبعين التي شاركت في هذا التحرّك، الذي حظي بتأييد شريحة واسعة من عشاق الموسيقى والفن والمسرح وطالبوا بإعادة فتح ابواب المتاحف والمسارح وصالات الرياضة، على غرار باقي القطاعات.