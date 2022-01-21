الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متاحف هولندا تتحوّل الى صالونات حلاقة وتجميل!

21 - يناير - 2022
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 2:34 مساءً
A A A
طباعة المقال

لا تزال هولندا الاكثر تشددا في أوروبا لجهة اجراءات الاقفال بسبب كورونا، في حين سُمِح بالعودة الى العمل لمحال ومهن تتطلب احتكاكًا مباشرًا مع الآخرين، مثل الحلاقين وصالونات العناية بالأظافر.

وفي خطوة احتجاجية رمزية على هذه القيود التي تطال القطاع الثقافي خصوصًا، تحوّلت ليوم واحد فقط، عشرات المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية في البلاد إلى صالونات حلاقة وتجميل وصالات رياضية.

ووجهت السلطات الهولندية إنذارات لعدد من المواقع السبعين التي شاركت في هذا التحرّك، الذي حظي بتأييد شريحة واسعة من عشاق الموسيقى والفن والمسرح وطالبوا بإعادة فتح ابواب المتاحف والمسارح وصالات الرياضة، على غرار باقي القطاعات.

    المزيد من فيديو

    6:01
    ضحية مزاج الزوج وتسلّط النفوذ.. ليليان شعيتو قضية رأي عام
    4:30
    في شكّا...تبليط البحر سهل
    4:39
    تفجير المرفأ: ذكرى بلا عدالة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!