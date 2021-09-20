متى تزول طوابير الذلّ ويرفع الدعم عن البنزين؟

لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة الى أن “الجزء الأكبر من الأدوية لا يزال مدعوماً أما الثلث المتبقّي فغير مدعوم”،

موضحا أن “سعر الصرف المعتمد من قبل وزارة الصحة لتسعير الادوية غير المدعومة، يكبّد المستوردين خسائر مادية، الأمر الذي يعرقل عملية الاستيراد، ويجعل تلك الادوية مفقودة من السوق”.

وشرح جبارة ان مصرفَ لبنان بدأ منذ نهاية آب الماضي، إعطاء موافقات مسبقة لاستيراد الأدوية ودفع المستحقات السابقة، بالتالي بدأت شُحنات أدوية تدخل الى لبنان بينها الادوية السرطانية، مشددا على “ضرورة إيجاد طريقة منتظمة لتأمين الأدوية”.

ما جديدُ أزمة البنزين، ومتى سيُرفع الدعم وهل ستزول طوابيرَ الذُل قريباً؟

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أشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إلى أنّ “اجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين الى لبنان بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما يمثل 11.5% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية بأكملها”.

وأعلن عن أنّ “لبنان احتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من التحويلات التي بلغت 923 دولار للفرد. وقد شكلت التحويلات الى لبنان نسبة 37% من الناتج المحلي الاجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازي”، مضيفاً أنّه احتل ايضاً المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.