الأثنين 13 صفر 1443 ﻫ - 20 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متى تزول طوابير الذلّ ويرفع الدعم عن البنزين؟

منذ 42 دقيقة
A A A
طباعة المقال

لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة الى أن “الجزء الأكبر من الأدوية لا يزال مدعوماً أما الثلث المتبقّي فغير مدعوم”،
موضحا أن “سعر الصرف المعتمد من قبل وزارة الصحة لتسعير الادوية غير المدعومة، يكبّد المستوردين خسائر مادية، الأمر الذي يعرقل عملية الاستيراد، ويجعل تلك الادوية مفقودة من السوق”.

وشرح جبارة ان مصرفَ لبنان بدأ منذ نهاية آب الماضي، إعطاء موافقات مسبقة لاستيراد الأدوية ودفع المستحقات السابقة، بالتالي بدأت شُحنات أدوية تدخل الى لبنان بينها الادوية السرطانية، مشددا على “ضرورة إيجاد طريقة منتظمة لتأمين الأدوية”.

ما جديدُ أزمة البنزين، ومتى سيُرفع الدعم وهل ستزول طوابيرَ الذُل قريباً؟

للجواب على هذه الاسئلة، اجرينا اتصال هاتفي مع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا.

أشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إلى أنّ “اجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين الى لبنان بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما يمثل 11.5% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية بأكملها”.

وأعلن عن أنّ “لبنان احتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من التحويلات التي بلغت 923 دولار للفرد. وقد شكلت التحويلات الى لبنان نسبة 37% من الناتج المحلي الاجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازي”، مضيفاً أنّه احتل ايضاً المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.

    المزيد من فيديو

    2:29
    محلات “ناولني” على الاوتوستراد من القهوة للكحول للبنزين للوازم “الكيف”
    2:45
    هل كرس حزب الله مع دخول صهاريج المازوت من ايران مقولة: “الامر لي”؟
    2:40
    “صوت بيروت انترناشونال” تكشف كواليس تحقيقات نيترات الامونيوم في بعلبك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصور: سجن باستوي النرويجي.. أكثر السجون رفاهية في العالم
    سلالات كورونا تثير الرعب
    كورونا
    الفئات “الأكثر عرضة” للإصابة بكورونا حتى بعد التطعيم
    لقاح كورونا
    أيهما أكثر فعالية في توفير حماية أطول ضد كورونا.. لقاح “موديرنا” أم “فايزر”؟