السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
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مجارير الفساد: كلهم قابرين الحج زنكو سوا

منذ 8 دقائق
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الاف الاسماك الصغيرة من نوع العقيس اختنقت في ميناء صيدا وفاشت على المياه. كارثة مازالت مستمرة حتى اليوم. السبب: تعرض الاسماك لسموم مياه الصرف الصحي المحملة بكل انواع الملوثات. فريق ملفات كشف عن شلالات المجارير التي سارت على الشاطئ وشكلت قناة صب بمياهها الآتنة في البحر.

والمسؤول عن هذه الكارثة هو مشغل محطة تكرير مياه الصرف الصحي الى 35 بلدة في قضاء صيدا تحت اشراف وزارة الطاقة مؤسسة مياه الجنوب، مجلس الانماء والاعمار والشركة المشغلة. ولما اردنا تصوير مدخل المحطة منعنا من قبل الحراس بأوامر من الرؤوس، وهددنا بتكسير الكاميرا. منعونا لانهم يريدون كتم الحقيقة عن مجزرة بيئية تضاف الى المجازر التي تقتل البيئة في لبنان. لأن المنظومة كلها متواطئة بالفساد والهدر والاثراء غير المشروع… والمشاهد التي نقلناها خير دليل على ذلك.

مجارير ٣٥ بلدة في قضاء صيدا تصب سمومها في البحر، تلوث المياه وتقتل الاسماك.المسؤول هو محطة التكرير سينيق المتوقفة.أردنا تصوير هذا الموقع منعونا وهددونا لأنهم يريدون كتم الأصوات المتعالية عن المجازر التي ترتكب باسم الفساد.

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