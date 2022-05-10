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مجلس الامن يجتمع من أجل أوكرانيا

10 - مايو - 2022
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أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك جلسة جديدة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا، لتكون بذلك الجلسة السادسة عشر منذ بداية الحرب في24 شباط الفائت.

ويحاول المجتمع الدولي إبقاء الضغط على روسيا من خلال الاجتماع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا منذ بداية اجتياحها لأوكرانيا. ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم أنها لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا رداً على إجراءات غير ودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو”.

وكان أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا اكد أنّ ما لا يقل عن 100 مدني ما زالوا في مصنع للصلب يتعرض لقصف روسي مكثف.

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