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مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المحدد

منذ 19 ساعة
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جددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان
الدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022. 
وفي بيان اصدرته في ختام اجتماعها اليوم، حضت المجموعة السلطات على توفير كل الموارد اللازمة لهذا الاستحقاق وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية وتخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وخارجه.
كما ناشدت مجموعة الدعم الدولية الأطراف السياسية كافة، الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية مع التشديد على تضمين مرشحات في لوائحهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في مختلف المجالات.

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