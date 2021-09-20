محلات "ناولني" على الاوتوستراد من القهوة للكحول للبنزين للوازم "الكيف"

عادة لبنانية مُستجدّة، وليدة الظروف و الكسل اللبناني، كل ما تريده يأتي إليك على نافذة السيارة، من الدخان، إلى القهوة، إلى الخضار و الفاكهة، إلى كل شيء بمعنى كل شيء. فما هي أغرب طلبات الزبائن، ومن هم متسوّقو “ناولني”، كاميرا صوت بيروت إنترناشونال جالت على الأوتوستراد و تسوَقت من عند تلك المحلات المنتشرة على الأطراف.

أصبحت محلات “ناولي” أكثر من همّ البنزين على القلب، فتلتقي طوابيرها بطوابير المحطات، ليشكّلوا سوياً سلسلة لبنانيّة من لحمة الوحدة الوطنيّة و التعايش و المشترك على الأوتوستراد.

كل ما تريدهُ موجود، قهوة، كحول، سجائر، توفّر مجهود النزول من السيارة وتوفّر طاقتك لنطرة البنزين. خطوط تماسٍ جديدة وجدت في لبنان بين خطّ البنزين و خط ال”ناولني”، فأين وزارات لبنان من اقتصاد و داخليّة في تنظيم هذا القطاع، لان أتوتستراداتنا كما نفسيتنا، لم تعد تحتمل.