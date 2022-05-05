الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد ابراهيم: الإقبال قد يكون كثيفاً والتصويت بالدرجة الأولى للوائح التغيير

5 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

تقدّمت التحضيرات للانتخابات النيابية على الملفات الاقتصادية والمعيشية والمالية والصحية والبيئية كافة مع دخول البلاد الصمت الانتخابي اليوم، وقبل يوم واحد من انتخابات المغتربين، الجمعة والاحد.
عملياً اقتربت ساعة الجد، والصورة العامة: حبس أنفاس، وشد عصب انتخابي، وشحن سياسي ومناطقي، وحملات واتهامات من فوق السطوح وتحتها، وأعصاب مشدودة في كل الدوائر، ومضبوطة على إيقاع «تكتكة» العداد التنازلي للايام المتبقية من روزنامة التحضير لاستحقاق 15 ايار، التي لم يبق فيها سوى 9 أيام.
للإضاءة على هذا الملف ومتابعة المحطة الأولى من انتخابات المغتربين في دول الخليج، إنضمّ إلينا عبر الهاتف نائب مدير تحرير جريدة “الرأي الكويتية” الصحافي محمد ابراهيم
1. أستاذ محمد مساء الخير. ما هي الصورة العامة لانتخابات المغتربين في دول الخليج يوم غد؟
2. كيف قرأتم دعوة المفتي دريان لتكثيف المشاركة في الانتخابات؟ وما هو الجو العام الخليجي في هذا الإطار خصوصاً بعد دعوات مقاطعة للإنتخابات من قبل بعض الأطراف؟

    المزيد من فيديو

    4:23
    الشراء العام... قانون بمفعول رجعي؟
    3:54
    تعرّفوا على أسعد رجل في لبنان
    4:28
    المعارضة تتوحد... فأين القوات؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!