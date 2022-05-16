مخاطر أم حلول بعد 15 أيار

مِلفاتٌ كثيرة تمّ إرجاءُ البتَّ بها إلى ما بعد الانتخابات، أي الى ما بعد الخامس عشر من ايار، حيث من المفترض ان تتخذَ فيها الحكومة العتيدة والمجلس النيابي الجديد قراراتٍ مصيرية، منها الشكلُ النهائي الذي سترسو عليه خطة التعافي المالي، الصيغة النهائية لقانون «الكابيتال كونترول»، توحيد سعر الصرف، ومصير أموال المودعين. اذاً ما قبلَ الانتخابات ليس كما بعدَه، والجميع ينتظر الحلول لانقاذ وانتشال لبنان واللبنانيين من هذه الأزمة الإقتصادية المستعصية.

للاضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة البروفسور مارون خاطر







