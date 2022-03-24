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مراهق يبدأ رحلة جوية حول العالم بمفرده

منذ 3 ساعات
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في الخبر الأخير، انطلق مراهق بلجيكي بريطاني في رحلة جوية، يأمل من خلالها ان يحفر إسمه في سجلات الأرقام القياسية كأصغر طيار يجول حول العالم بمفرده.
الفتى “ماك”، وهو في السادسة عشرة من عمره، انطلق في مغامرته من بلغاريا، على متن طائرة Shark.

وهي إحدى أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم بسرعة إبحار تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. ولكي يحطم الرقم القياسي عليه ان يزور ٥٢ دولة في ٥ قارات، خلال الرحلة التي يتوقع ان تستمر ٥ أشهر. واللافت ان اخته اصبحت قبل شهرين أصغر طيّارة تجول العالم بمفردها في عمر التاسعة عشرة وعلى متن الطائرة نفسها.

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