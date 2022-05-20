مرشحون فازوا بأقلّ من 500 صوت... فمن هم؟

في هذا التقرير سنعرض لكم اسماء بعض النواب اللذين نالوا اكبر عدد من الاصوات التفضيلية بحسب الدوائر الانتخابية مقارنة بالنواب الذين حصلوا على اقل عدد من الاصوات ورغم ذلك حجزوا مقعدًا لهم في المجلس النيابي.

نبدأ بدائرة بيروت الاولى حيث حلّ مرشح القوات اللبنانية غسان حاصباني اولاً من حيث عدد الاصوات التفضيلية التي بلغت 7080 صوتًا والمفارقة ان المرشحة عن مقد الاقليات في الدائرة نفسها سينتيا زرازير حجزت مقعدًا لها ب486 صوتًا.

اما في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس المنية والضنية والتي تنافست فيها 11 لائحة حصل النائب عن المقعد السني اشرف ريفي على اكبر عدد من الاصوات التفضيلية والتي بلغت 11593.

في المقابل فاز كل من فراس السلوم ب 370 صوتًا وجميل عبود ب79 صوتًا عن المقعدين العلوي والروم الاورثوذكس .

وفي دائرة الشمال الاولى اي عكار التي تنافست فيها ثماني لوائح، حصد مرشح لائحة عكار اولاً محمد يحيى 15142 صوتًا تفضيليًا في المقابل فاز ايضًا المرشح على لائحة الاعتدال الوطني.

عن المقعد العلوي احمد رستم ب 324 صوتًا تفضيليًا.

اذا في المحصلة سجلت هذه الانتخابات فوز ثلاثة نواب بأقل من 500 صوت، كما فوز مرشح واحد بأقل من 100 صوت.