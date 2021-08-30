الأثنين 22 محرم 1443 ﻫ - 30 أغسطس 2021 |
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مرضى السرطان في لبنان يعانون معضلة الدواء

منذ 57 دقيقة
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صورة هزت الرأي العام هي صورة باهو قسطنين  المصابة بالسرطان تبكي بسبب فقدان ادوية السرطان
ولكن باهو ليست المريضة الوحيدة المصابة بالسرطان، فحالات شبيه تأن وجعا وراء جدار البيوت والمستشفيات

دموع المعتصمين في الشارع حركت ضمائر المسؤولين  وفتحت الاعتمادات لشراء ادوية الامراض المزمنة ولكن  الجمعيات الاهلية لم تترك المرضى كالعادة كما المغتربين صندوق دعم مرضى السرطان بالتعاون مع الجامعة الاميركية في بيروت

ولان لا ثقة بالدولة التي لا تقدم الا حلولا انية، والخوف يرافق المرضى من فقدان العلاجات من جديد… فالمساعدة ضرورية من الاعتراب الذي لم يترك لبنان  في ازمته

صندوق دعم مرضى السرطان التابع للجامعة الاميركية  الذي تأسس عام 2018 عالج  لتاريخ اليوم 590 مريضا ومول فحوصات مخبرية وزيارات طبية ل 955 مريض

اخيرا  نكررها مرات عدة: لولا المجتمع الاهلي و المساعدات الدولية و المغتربون اللبنانيون لكانت مستشفيات لبنان اقفلن ابوابها وبقي المرضى لقدرهم.

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