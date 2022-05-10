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مرفق عام آخر بلا مستلزمات.. لا حلول مستدامة في الأفق

10 - مايو - 2022
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تمتلئ جعبة عبد القادر يوميًا بطلبات رخص السوق وتسجيل السيارات، لا يستطيع الفراغ منها ولا تحديد مواعيد لإنجاز ما بين يديه.

نضب حبر الأوراق الرسمية في المرفق العام لهيئة إدارة السير،  ما أوقف تعقبّه للمعاملات. 

إختفى جبل الأوراق الذي كان هنا على طاولة الطلبات، 
فالمكاتب والأروقة التي كانت في الأمس مزدحمة باتت اليوم فارغة إلا من تعليمات لم يعد لوجودها أي جدوى، 
والإقفال الذي كان لسبب مطلبي أصبح اليوم قسريًا. 

إقفال تسبب به انعدام وجود مستلزمات إنجاز المعاملات، 

عدم إقرار الموازنة العامة يعيق عودة الانتظام العام إلى المرفق العام، 
المصلحة موعودة بفتح أبوابها من جديد لكن الحل لن يكون مستدامًا، 
واختفاء لوازم إنجاز المعاملات سيعيد مشهد اختفاء المواطنين… 

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