مزارعو صيدا يناشدون عودة تصدير المنتجات الزراعية الى السعودية

تشتهر مدينة صيدا ببساتين الحمضيات والخضار والفواكه، وبالرغم من الامتداد العمراني لا تزال هذه البساتين تعتبر رئة المدينة الخضراء ومصدر نسيمها المعطر بزهر الليمون، ففاكهتها المميزة جالت العالم لجودتها ونوعيتها الفريدة.

مالكة ارض زراعية قالت لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة “اتقنا الزراعة اباً عن جد” مضيفة “تشتهر صيدا بانواع الحمضيات والفواكه والخضار المميزة” وعن الدول التي يتم التصدير اليها اجابت “السعودية، الامارات، وكل دول الخليج”.

لكن مع اصدار المملكة العربية السعودية قرار يقضي بتوقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، يناشد المزارعون اعادة النظر في هذار القرار معتبرين انها خسارة كبيرة للبنان، وقالت “لا نفقد الأمل، فنحن نكن كل الحب والاحترام لدول الخليج والعكس صحيح”، لافتةً الى كيفية تأثير الازمات التي يمر بها لبنان على المزارع “كل ما نحتاجه للزرع بالدولار، من المبيدات إلى الكيماوي وغيرهما، لهذا المالك اصبح يريد بيع محصوله بالدولار”.

وقال مزارع “قرار وقف التصدير الى السعودية اثر علينا كثيراً، فقد كنا نصدر كميات كبيرة من الموز والاكدنيا والكلمنتين”.

مع بلوغ الازمة المالية والنقدية والسياسية ذروتها في لبنان هل ستترك المنظومة الحاكمة دولاً صديقة للبنان ام اننا نتجه الى معاداة دول العالم وبالتالي لا تصدير ولا استيراد ولا من يحزنون.