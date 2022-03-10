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مسؤولون لبنانييون هربوا اموالهم الى روسيا… فالتهمها الدب الروسي

منذ 6 ساعات
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مما لا شك فيه ان الغزو الروسي لاوكرانيا انعكس سلبًا على كل دول العالم وبما فيهم لبنان, اما هذا الغزو قلب السحر على الساحر,
اما الساحر هو من افرغ حسابه المصرفي في لبنان بلمح البصر أمام اعين الجميع وحول امواله ليخبئها تحت ابط الدب الروسي في محاولة لتهريبها من لبنان
ونتيجة العقوبات الامريكية على روسيا فرضت الاخيرة سريعًا قانون الكابيتول كونترول وتم تجميد الودائع بالعملات الاجنبية, في حين يسجل الروبل أدنى مستوياته مقابل الدولار

المصرف المركزي الروسي أعلن بدوره انه سيدفع فوائد السندات بالروبل ما يعني ان التوجه لروبلة الودائع أيضًا

وهنا يطرح السؤال حول هوية هؤلاء السياسيين؟
هؤلاء هم من الخط االسياسي الموالي للنظام السوري وبالتالي لروسيا اي المنتمون لخط الثامن من آذار
اذا تكون بذلك مقولة “karma” قد طبقت على السياسين الذين هربوا اموالهم الى روسيا عقب ثورة السابع عشر من تشرين الاول عام 2019
على أمل ان تنقلب المقولة على كل سياسي هرب فلسًا الى الخارج.

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