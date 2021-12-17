مسابقة افضل حفرة لعام ٢٠٢١ برعاية وزارة الاشغال والبلديات

لم يفكر وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عند لقائه مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان وعرضه مشاريع متعلقة بالمرفأ والنقل المشترك وسكك الحديد وتطوير مرفأ بيروت، انه عند مغادرة الاخير الوزارة قد يسقط موكبه بالحفر التي لا تحصى على طرقات لبنان فيضحك ويقول: “اذا جور مش قادرين يزبطوا… رح يقدروا يزبطوا بلد”

ففي منطقة واحدة وبضبيه تحديدا رصدت كاميرا SBI

اكتر من 9 حفر اردنا مع إقتراب رأس السنة ان تشارك في مسابقة “أفضل حفرة” لعام 2021 برعاية وزارة الاشغال على الاتوستراد و البلديات على الطرقات الداخلية.

في المرتبة 9

في المرتبة 8

في المرتبة 7

في المرتبة 6

في المرتبة 5

في المرتبة 4

في المرتبة 3

في المرتبة 2

في المرتبة 1

وجائزة المأساة، وإستثنائيا هي للفجوة الكبيرة من مياه المجارير التي سقطت فيها وفارقت الحياة ابنة الاربعة عشر عاما رولا بحلق في حي السلم

تقارير عدة عرضت. كم يدفع الثمن المواطن من الحفر المنتشرة على مساحة الوطن… فلا البلديات ولا الوزير ع السمع.

وثمة من يعتقد: “أن الاهمال مدروس… فمع إقتراب الانتخابات… “بصير الزفت مطلوب وخدمة مميزة”.