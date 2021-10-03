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مسرحية "تنفيسة" خنقت العهد القوي

3 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 2:12 مساءً
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يقال ان “المكتوب يقرأ من عنوانه”… فعنوان مسرحية المخرج الشاب عوض عوض “تنفيسة” ما يظهر هدف المسرحية ورسالتها.
جيل من الشباب يريد ان يتنفس كي لا ينفجر من الغضب يريد ان ينتقد، يصرخ، يرقص، اليس افضل من ان يفجر وينتحر ويسرق ويتعاطى مخدرات.

كلمة ثورة وحدها صارت ترعب النظام فكيف اذا كان المضمون يوصّف حرفيا الوضع والهوة بين المسؤولين والمواطنين.
في النص لا يذكر اسم رئيس الجمهورية او اي اسم من الطبقة السياسية الحاكمة ولكن ”يلي في مسلة تحت باطو بتنعرو”.
فبعد عدة عروضات على مسرح المدينة في شارع الحمرا، تم منع المسرحية بقرار من الامن العام وطلب المخرج – الكاتب الى التحقيق في دائرة الامن القومي.

رفض الممثلون الانصياع الى قرار الامن العام واكملوا المسرحية بشارع الحمرا المعروف بطابعه الثقافي والذي تحول الى مكب للنفايات بسبب اهمال المسؤولين.

ابطال المسرحية التي عرضت مجانا مجموعة شباب ممثلين اصحاب مواهب خارقة، هزوا عرش السلطة…

وزير الاعلام حامي الحريات المفروض، يخاف على صورة لبنان وكرامة السياسيين، ولكن ليس على جيل محبط يفتش على فرصة ليهاجر ويريد ان يتنفس، ولا على صورة شارع الحمرا التي بدلا من ان تفح فيها رائحة الثقافة والحرية، تفوح منها رائحة النفايات… هو خائف على كرامة الرؤساء من شارع الحمرا ولكنه لا يخاف على كرامة الوطن من القمصان السود الى استعراضات الاسود.

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