“مسيرة أعلام” إستفزازية في القدس

كشف الهلال الأحمر في القدس عن سقوط 24 جريحاً فلسطينياً حتى الساعة في مواجهات مع جيش الإحتلال الإسرائيلي بعد انطلاق مسيرة المستوطنين الاستفزازية، التي تسمى “مسيرة الأعلام”، في القدس، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال.

وأُطلِقت المسيرة بعد الظهر تحت حماية مشددة من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، فيما وصل بعض المشاركين منطقة باب العامود، ودخلوا أزقّة البلدة القديمة للقدس المحتلة.

في المقابل، نظّم الفلسطينيون مسيرة أعلام فلسطينية في شارع صلاح الدين فيما وقعت مواجهات بينهم وبين المستوطنين في باب العامود بعد رفع مسن للعلم الفلسطيني.

وأخلت قوات الاحتلال قبل قليل ساحة باب العامود من المقدسيين، وسمحت بالدخول إليها حصراً للمستوطنين، في وقت أطلق فلسطينيون علماً فلسطينياً ضخماً في الهواء حلّق في سماء المنطقة وسط هتافات الشبان، الذين احتُجِزوا خلف الحواجز الحديدية.

وإشتبكت شرطة الإحتلال الإسرائيلي مع فلسطينيين كانوا تحصّنوا داخل المسجد الأقصى بينما دخل مئات اليهود الحرم القدسي قبل المسيرة المثيرة للجدل.

وتُنظَّم المسيرة السنوية في القدس احتفالاً باحتلال إسرائيل البلدة القديمة في حرب عام 1967 وتجتذب الآلاف من المشاركين في شوارعها الضيقة والحجرية.

وحذّرت الفصائل الفلسطينية من احتمال أن تُعيد مسيرة الأعلام في الحي الإسلامي بالبلدة إشعال الصراع المستمر منذ عقود مع الإسرائيليين. علماً أنّ التوتر يتصاعد في المدينة منذ أسابيع.