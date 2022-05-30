الأثنين 29 شوال 1443 ﻫ - 30 مايو 2022 |
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مسيرة الحصان العملاق في بلجيكا

منذ 7 دقائق
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توافد عشرات آلاف الأشخاص الى احدى البلدات البلجيكية لمتابعة مسيرة تقليدية لحصان عملاق، مصنوع من الخشب والحديد، يبلغ ارتفاعه اكثر من اربعة امتار، ووزنه طنّاً واحداً، ويقوده اثني عشر رجلا، ويمتطيه اربعة اطفال.
وسار الحصان الضخم بين الحشود على وقع الموسيقى والتصفيق والهتافات، ترافقه مجموعة من المجسمات الهندسية العملاقة وأشخاص يرتدون أزياء تنكرية.
هذا النشاط التقليدي الذي ينظم مرّة كل عشر سنوات، وسبق ووضعته منظمة اليونيسكو على لائحة التراث الثقافي غير المادي، كان يفترض ان يُنظم في العام 2020 ولكنه غاب في السنتين الماضيتين بسبب تفشي وباء كورونا، وسيعود في المرة المقبلة العام 2030.

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