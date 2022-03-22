مصارف لبنان تصعّد معركتها مع القضاء

تصعيد بادرت إليه المصارف، من خلال إقفال تحذيري ليومين، وسط مخاوف من أن يتحوّل إلى إضراب مفتوح، وذلك اعتراضًا على ما تصفه جمعية المصارف بتعسّف القضاء، في إشارة إلى سلسلة قرارات طالت أخيرًا عددًا من المصارف.

للإضاءة اكثر على هذا الموضوع، انضم إلينا الخبير الإقتصادي انطوان فرح.

ارتفع اليوم مجددا سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة والديزل أويل 30 ألف ليرة والغاز 8 آلاف ليرة. وأشارت مصادر إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية أدّيا الى ارتفاع أسعار المحروقات.

في سياق متّصل، نفذ أصحاب صهاريج المحروقات، صباح اليوم، اعتصاماً احتجاجياً على أوتوستراد الرئيس لحود بالاتجاهين وتحديداً أمام وَزارة الطاقة، وذلك ضدّ القرار المتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات الموقَّع من وزيريّ الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة بناء على إقتراح المدير العام للنفط والمدير العام للاقتصاد بالتمديد لفترة ستة أشهر إضافية، والطلب من أصحاب الصهاريج التقدم بطلبات إجراء الكيل لدى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد شرط الحصول على إفادة من المديرية العامة للنفط وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار. بدوره، قال رئيس نقابة الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم السرعيني لصوت بيروت إنترناشونال: نحن لسنا هُواة إضراب، ولم يتم أخذ رأيِنا بالقرار المتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات، ووزارة الاقتصاد هي التي تعطي شهادة الكيل وكل مُخالف لا نغطيه، وليس بإستطاعة صاحب الصهريج أن يصلِّح خزّانَه.