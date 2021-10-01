مصرف لبناني يختلس اموال مودعيه على عينك يا تاجر

كشف الصحافي رضوان مرتضى في إحدى المقالات له عن عمليّة اختلاس كبيرة قام بها مدير فرع إحد المصارف للحاسبات المصرفيّة في الفرع. تكشّفت تفاصيل العمليّة بعد أن اكتشف أحد المودعين وجود حركة سحب في حسابه، كما حساب زوجتهِ كما حساب والدتها، و المبلغ المسحوب من الحسابات الثلاثة وصل إلى مليوني دولار.

فماذا حصل فعلاً؟ و هل تمّ استرداد المبالغ المختلسة؟

إذاً ثلاثة أشهر مرّت على اكتشاف إختلاس ملايين الدولارات من دون أن يطمئن أصحاب الحسابات المختلسة إلى مصير أموالهم. و السؤل الاساسي هنا، أنه و في ظلّ الفوضى المصرفيّة التي يعيشها لبنان، هل من عمليات اختلاس أخرى في مصارف أخرى لم تتكشّف بعد؟