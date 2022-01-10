مصر تعطي التوجيهات لبدء تسهيل نقل الغاز المصري إلى لبنان

التقى رئيس الوزراء اللّبناني نجيب ميقاتي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش انعقاد الدّورة الرّابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث أكد السيسي الاعتزاز بخصوصيّة العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان، معربًا عن كامل الدّعم له من أجل النّجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يلبّي تطلّعات الشعب اللبناني، ويساعد على إجراء الإصلاحات اللّازمة لتجاوز المرحلة الحسّاسة والدّقيقة الرّاهنة بلبنان .وتناول اللّقاء سبل تعزيز أطر التّعاون الثّنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانيّة الاستفادة من الخبرة المصريّة في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبِنية التحتية والطاقة. وأكّد السّيسي خلال الاجتماع، التّضامن الكلّي مع لبنان، خصوصًا في الضّائقة الّتي بمر بها، مبديًا استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز وفق المعاهدات الموقَّعة، موضحا انه أعطى توجيهاتِه لتسهيل الموضوع والإسراع في تنفيذه.

منذ أقل من أسبوع، أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون بأن الموازنة العامة لعام 2022 أصبحت جاهزة. وأضاف أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند استلام الموازنة للنظر بها كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم تحويلها إلى مجلس النواب. ولكن السؤال الذي يُطرح هل ستُقَرّ الموازنة؟

للإضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة.