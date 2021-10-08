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معلومات لـ"صوت بيروت انترناشونال": مكتب الضمان يطالب ببدل نقل لجلسات الـ"زووم"

8 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:25 مساءً
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عقدت هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة عادية عن بعد عبر تطبيق زووم ضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. هذا خبر عادي حتى اللحظة لكن ما ان تتطلع على محضر الجلسة وتصل الى البنود الطارئة في الفقرة الثانية حتى تجد ان نائب الرئيس يقول لقد وصلتنا إحالة من وزير العمل تتناول مطالعته بشأن بدلات الحضور لجميع الاعضاء للجلسات التي تتم عن بعد.

مصادر اشارت لصوت بيروت انترناشونال ان عضوين تابعين الاول لحزب الله والثاني للتيار الوطني الحر يطالبان ببدلات نقل حتى للجلسات التي تحصل عن بعد عبر تطبيق زووم ما اعتبره وزير العمل مصطفى بيرم مخالفاً لكن هذا لم يعجب الاعضاء فشنوا هجوما على الوزير مما استدعى تدخل نائب الرئيس واستنكار ما حصل. الوزير كان على حق لكن يبدو ان الاصلاح والتغيير في لبنان له رأي اخر.

باسل الخطيب

الفساد في لبنان اصبح من العادات والتقاليد للعمل في الشان العام لكن المستغرب ان الحكومة على ابواب ورشة اصلاح وما حصلت عليه صوت بيروت انترناشونال هو مثال على ما ينتظرنها في رحلة الاصلاح.

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