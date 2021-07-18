مع رفع الدعم الجزئي.. هل سيجد المواطن أدويته من الآن فصاعداً؟

مع نشر وزارة الصحة للائحة الأدوية المدعومة وغير المدعومة انتقل فعلياً مسار رفع الدعم عن الادوية لكن السؤال الذي يطرح، هل ستحل ازمة الدواء وهل سيجد المواطن أدويته من الآن فصاعداً؟

نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة اعتبر في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “من حيث المبدأ هي خطوة جيدة وفي الطريق الصحيح، كي لانستخدم الاموال الاجنبية في مصرف لبنان، لكن فيما يتعلق بالتقنية والتسعير، سعرت وزارة الصحة الادوية على سعر صرف 12 الف ليرة، وجميعنا يعلن ان سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل الى 23 الف ليرة، وبالتالي لن يتمكن المستورد من شراء الادوية على سعر الـ24 الف ليرة وبيعها على سعر 12 الف ليرة، هناك مشكلة تقنية لا بد من بحثها مع وزارة الصحة لفهم الحيثيات والخطة على المدى المتوسط والبعيد”.

وأضاف “حددت جعالة المستورد على الستة في المئة وجميعنا يعلم التقلبات اليومية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وانه اعلى من هذا السعر”. وعم اذا كانت خطة الوزارة ستوقف فعلاً تهريب الادوية الى سوريا يقول جبارة “تم تسعير الدواء على سعر الصرف 12 الف ليرة يعني انه ارخص من الخارج لكن افضل من ان يكون ارخص بـ 90 بالمئة من هنا سيكون لهذا تأثير على توقف التهريب، واذا تسعر على سعر السوق السوداء سيتوقف التهريب كلياً”.

اما الصيدليات فلا تزال على موقفها واقفلت ابوابها ليبنى على الشيء مقتضاه خصوصاً فيما يتعلق بنسبة ربحهم، وامام هذا الواقع المأسوي لا تزال السلطة السياسية متمسكة بمقاعدها غير ابهة بمصير مريض عاجز عن ايجاد الدواء.