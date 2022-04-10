مع فقدان “المورفين”… الوقت ينفد أمام مرضى السرطان!

بهذه الكلمات عكست سيلين، معاناة مرضى السرطان في لبنان بعد الاعلان عن انقطاع دواء المورفين.

لم تتخيل سيلين يوماً أن توفير الأدوية الضرورية لمتابعة علاج والدِها من مرض السرطان سيؤرقُهُ أكثر من إصابته بداءٍ ينهَشُ جسده منذ سنةٍ ونصف السنة.

ويشرح رئيس جمعية “بربارة نصار” هاني نصار، معاناة المرضى مع فقدان الأدوية، لافتا إلى أنّ الأموال المرصودة لاستيرادها لا تلبي حاجات المرضى ويحرمُ كثيرون منها.

ويقول نصار إن فقدان الأدوية يعودُ لأسبابٍ عدة.

وزارةُ الصحة العامة علّقت على فقدان دواء المورفين، موضحة أنه تم التواصل مع المستورد والتوافق على استيراد الدواء من دون انتظار موافقة المصرف المركزي، وبناءً عليه، من المفترض توافر الدواء في السوق خلال مهلةٍ لا تتعدى أسبوعا.







