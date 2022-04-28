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مقهى للكلاب في دبي

28 - أبريل - 2022
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تم افتتاح “هابي بارك داي” في كانون الأول 2021، وهو أحد “المقاهي” القليلة في المنطقة التي تقدم خدمات حصرية للكلاب والقطط، في دبي، مع قائمة مليئة بالوجبات الصحية والتي صممتها المؤسِسة كينسوك كو.
وفي هابي بارك داي، تقدم كو قائمة من الوجبات التي يتم تحضيرها يوميّاً بعناصر باستخدام مرق ذيل الثور أو الدجاج، و”فطائر صغيرة” مصنوعة من لحم البقر أو سمك السلمون الممزوج بالخضروات.
تجلس الكلاب على مقاعد عالية، وتضع مخالبها، وتنتظر بفارغ الصبر دورها حيث تلتهم الطعام بسرعة بمجرد أن تلمس الصينية الطاولة.
تكلّف الوجبات في هابي بارك داي بين 10 دولارات و20 دولارا، وتبلغ تكلفة الكعك المصنوع خصيصا لأعياد ميلاد الكلاب حوالي 55 دولارا.

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