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ملايين الدولارات مدفونة تحتها… أنابيب بسري دمرت طريق الشويفات

8 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 12:17 صباحًا
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صعوبة القيادة بالنسبة إلى أيمن أكبر من صعوبة تنفيذ مهمات البلدية.
القيادة على الطريق الدولية في الشويفات تشبه المغامرة أو القيادة في مدينة الملاهي.

الأضرار طالت كل الاتجاهات على الطريق، طريق تُعتبر نقطة الارتكاز بين الشمال والجنوب، وصلة الوصل بين الجبل وبيروت، وكذلك بين الضاحية والجنوب.

أضرار خلفتها شركتا خطاب وهومن بحسب رئيس بلدية الشويفات، وذلك بعد وضع أنابيب ضخمة لجرّ المياه تحت الأرض من أجل مشروع بسري.

المشروع الذي لم ير النور، ولم يوصل المياه، وتسببت أضراره بعشرات حوادث السير هنا.

مجلس الإنماء والإعمار زار المنطقة، وعدها وذهب ولم يعد، تعاقب على الطريق الدولية خمسة وزراء أشغال ولم يبدأ منهم أحد بإصلاحها،
آخر الوزراء قال في اتصال لصوت بيروت انترناشونال إنه سيفعل ما في وسعه طالبًا منّا عدم التفاؤل بالنسبة إلى الأموال.

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