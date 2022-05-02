الثلاثاء 2 شوال 1443 ﻫ - 3 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملف الكهرباء في الصدارة.. لبنان إلى العتمة الشاملة في هذا الموعد!

منذ 4 ساعات
A A A
طباعة المقال

تتزايدُ التحذيرات من أن مرحلةَ ما بعد الانتخابات النيابية، قد تكونُ الأسوأ، وستشهدُ إعلان العجز الكامل للدولة عن تقديم الخدمات الضرورية، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يُنبئُ *بلا شدة عالباء) بدخول لبنان عصر العتمة الشاملة، بسبب توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية.
حاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع وزير الطاقة وليد فياض للوقوف عند هذا الأمر لكن من دون جدوى، ومع تراجع الأمل بوصول الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً ولا يبدي الوزير النشيط أي اهتمام بمخاطر الدخول في العتمة وما يرتبطُ بها من تداعياتٍ سلبية. وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، أوضحت هاييتيان أنّ وزير الطاقة يتحدثُ عن زيادةِ التعرفة على فاتورة الكهرباء، لكنّه لم يقدم أجوبة عن كيفية ضبط التسرّب ومنع السرقة والتعدي على الشبكة.

    المزيد من فيديو

    المحامي سعيد مالك 4:21
    المحامي سعيد مالك: إحالة التشكيلات القضائية لوزير المالية يناقض المراسيم الدستورية
    تيريز قسيس صعب 4:37
    تريز قسيس صعب: اللبنانيون متحمّسون لأداء واجبهم الإنتخابي في بلدان الإغتراب
    بهاء الحريري 0:42
    بهاء الحريري: عسى أن يكون هذا العيد بداية لخروج البلاد من نفقها المظلم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انتشار دمى مرعبة مجهولة المصدر على ساحل أمريكي
    علماء يحاولون حل لغز “الدمى المرعبة” المنتشره على شاطئ تكساس
    روسيا زعمت أن بعض أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تحمل رأسا نوويا (الصحافة الأجنبية)
    هذه “التكنولوجيا المخيفة” طوّرت الصواريخ الأسرع من الصوت! (فيديو)
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    وزير العمل يبشر العاملين بالقطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد لرواتبهم!