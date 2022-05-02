ملف الكهرباء في الصدارة.. لبنان إلى العتمة الشاملة في هذا الموعد!

تتزايدُ التحذيرات من أن مرحلةَ ما بعد الانتخابات النيابية، قد تكونُ الأسوأ، وستشهدُ إعلان العجز الكامل للدولة عن تقديم الخدمات الضرورية، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يُنبئُ *بلا شدة عالباء) بدخول لبنان عصر العتمة الشاملة، بسبب توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية.

حاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع وزير الطاقة وليد فياض للوقوف عند هذا الأمر لكن من دون جدوى، ومع تراجع الأمل بوصول الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً ولا يبدي الوزير النشيط أي اهتمام بمخاطر الدخول في العتمة وما يرتبطُ بها من تداعياتٍ سلبية. وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، أوضحت هاييتيان أنّ وزير الطاقة يتحدثُ عن زيادةِ التعرفة على فاتورة الكهرباء، لكنّه لم يقدم أجوبة عن كيفية ضبط التسرّب ومنع السرقة والتعدي على الشبكة.







