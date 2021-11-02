مليارا دولار "فريش" قد تنقطع عن لبنان!

زار وفد من الهيئات الاقتصادية، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لإطلاعه على حجم الخسائر الاقتصادية والصناعية تحديداً، كما الأضرار الإنسانية

الناجمة عن القطيعة السعودية للبنان، حيث تعتبر الهيئات ان دول الخليج تكنّ للبطريرك كل احترام وتقدير وكلمته مسموعة لديها. وقد اكد الراعي بأنه سيسعى مع المملكة ودول الخليج وقد بدأ مساعيه لايجاد حلّ للازمة، علما انه أبلغهم ان لا تقدّم لغاية الآن على الصعيد السياسي.

بعد قرار وقف الواردات من لبنان الى السعودية، هناك خشية كبيرة لدى اللبنانيين من منع التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان، رغم ان العملية تسير بوتيرتها الطبيعية ولا قرار حيالها حتى الآن.

للتعليق اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.