مليونيرة متقاعدة في عمر ال ١٥؟!

بعد خمس سنوات قد تصبح الطفلة الأسترالية بيكسي كورتيس اصغر مليونيرة متقاعدة في التاريخ.

فبيكسي ابنة العشر سنوات، ورغم أنها لا تزال في المدرسة الابتدائية، تملك شركتين ناجحتين باسمها، وبحسب احد اهم المواقع الاقتصادية، هي تفكر بالتقاعد بعد خمس سنوات بعدما اصبحت مليونيرة ويتابعها مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت هذه الطفلة ثروتها الطائلة، بمساعدة والدتها التي اورثتها شركة لتصنيع أكسسوارات الشعر للأطفال، كما دعمتها لانجاح مشروع انشاء شركة العاب، ومنها اطلقت سلسلة “بوب ايت”

التي غزت الاسواق العالمية بسرعة قياسية وحازت على اهتمام الاطفال من صبيان وبنات.