الخميس 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 13 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مليونيرة متقاعدة في عمر ال ١٥؟!

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

بعد خمس سنوات قد تصبح الطفلة الأسترالية بيكسي كورتيس اصغر مليونيرة متقاعدة في التاريخ.

فبيكسي ابنة العشر سنوات، ورغم أنها لا تزال في المدرسة الابتدائية، تملك شركتين ناجحتين باسمها، وبحسب احد اهم المواقع الاقتصادية، هي تفكر بالتقاعد بعد خمس سنوات بعدما اصبحت مليونيرة ويتابعها مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت هذه الطفلة ثروتها الطائلة، بمساعدة والدتها التي اورثتها شركة لتصنيع أكسسوارات الشعر للأطفال، كما دعمتها لانجاح مشروع انشاء شركة العاب، ومنها اطلقت سلسلة “بوب ايت”

التي غزت الاسواق العالمية بسرعة قياسية وحازت على اهتمام الاطفال من صبيان وبنات.

    المزيد من فيديو

    2:25
    من السحر إلى الطبل، إبنة الساحر “ميكي” تُرقّص المجتمع على واحدة ونصّ
    3:44
    يوم خميس الغضب… هل من آذان صاغية؟
    2:37
    شعبٌ مخدر… أين الثورة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليكم أول مرّشح رسمي للإنتخابات النيابية المقبلة
    الجيش الإسرائيلي
    قرار مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. تقليص إجازات الجنود وإلغاء التدريبات
    قطع طرقات
    إضراب الخميس.. إليكم الطرقات المقطوعة غداً