الأربعاء 27 شعبان 1443 ﻫ - 30 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مناظرة لتبييض صورة التيار المعتمة والمواجهة ستكون مدوية

منذ 9 ساعات
A A A
طباعة المقال

كان يمكن لوزير الطاقة وليد فياض ان يغني أغنية “حلوة يا بلدي” لو أن الشعب اللبناني يتمتع بحياة كريمة وبكهرباء 24 على 24 .

كان يمكن لوزراء الطاقة المتعاقبين على الوزارة ان يغنوا “حلوة يا بلدي” وينكبوا على العمل لتأمين الكهرباء لا المناظرات لتبرير فشلهم .

وكما بات معلومًا فإنّ التيار الوطني الحر، بوزارئه السابقين للطاقة سيزار ابي خليل وندى البستاني، دعا الى مناظرة اعلامية علنية بشأن ملف الكهرباء يوم الخميس المقبل. فكيف يرى الشعب اللبناني الغارق بالعتمة هذه المناظرة؟

المدعوون البالغ عددهم ستة عشر، توزعوا بين اعلاميين سياسيين وناشطين. اما من تأكد حضورهم حتى الساعة فهو مدير عام إدارة المناقصات، الدكتور جان العلية الذي أكد في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ان حضوره سيكون مزلزلاً.

اذا على بعد أقل من شهرين من موعد الانتخابات يسعى التيار لتبييض صورته عبر تبرير نفسه، الا ان المؤكد ان الشعب اللبناني حسم خياره واصبح يعلم من أغرقه في العتمة ومن اهدر 60 مليار دولار “على الفاضي”.

    المزيد من فيديو

    0:49
    مجسمات هندسية ضخمة للحيوانات في نيويورك
    2:08
    ارتفاع “مقلق” لنسبة الجرائم في لبنان.. هذه أسبابها!
    1:28
    عبارة تستفز اهالي طرابلس وتحذيرات من زرع الفتنة في المدينة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “كمائن الليل”.. ماذا نعرف عن الفرقة التي أوقفت زحف روسيا نحو كييف؟
    الدولار
    بعد الانخفاض… الدولار الأسود يحلّق مجدداً
    جبران باسيل
    مديرة في منصب رفيع قريبة من باسيل… صفقات واموال وعقارات من اين لك هذا؟