مناظرة لتبييض صورة التيار المعتمة والمواجهة ستكون مدوية

كان يمكن لوزير الطاقة وليد فياض ان يغني أغنية “حلوة يا بلدي” لو أن الشعب اللبناني يتمتع بحياة كريمة وبكهرباء 24 على 24 .

كان يمكن لوزراء الطاقة المتعاقبين على الوزارة ان يغنوا “حلوة يا بلدي” وينكبوا على العمل لتأمين الكهرباء لا المناظرات لتبرير فشلهم .

وكما بات معلومًا فإنّ التيار الوطني الحر، بوزارئه السابقين للطاقة سيزار ابي خليل وندى البستاني، دعا الى مناظرة اعلامية علنية بشأن ملف الكهرباء يوم الخميس المقبل. فكيف يرى الشعب اللبناني الغارق بالعتمة هذه المناظرة؟

المدعوون البالغ عددهم ستة عشر، توزعوا بين اعلاميين سياسيين وناشطين. اما من تأكد حضورهم حتى الساعة فهو مدير عام إدارة المناقصات، الدكتور جان العلية الذي أكد في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ان حضوره سيكون مزلزلاً.

اذا على بعد أقل من شهرين من موعد الانتخابات يسعى التيار لتبييض صورته عبر تبرير نفسه، الا ان المؤكد ان الشعب اللبناني حسم خياره واصبح يعلم من أغرقه في العتمة ومن اهدر 60 مليار دولار “على الفاضي”.