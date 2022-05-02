منتج لبناني جديد مدعوم في الأسواق

زرع ، حصد، من أول الأفعال التي نتعلّمها في المدرسة في اللغة العربيّة، وهي من أول أفعال الأنسان على الأرض. أفعالٌ ممكن أن تكون منصوبة في الإعراب لكنها مرفوعة بالقيمة و الشأّن، ممنوعة من الصرّف في الإقتصاد الإنتاجي. واليوم، أعادتنا الأزمة اللبنانيّة إلى اصل الأصل، إلى الارض ، لنزرعها شتولاً و نحصدها خيراً. مبادرة “غرسة حب” ، تزّهر في ربيع لبنان.

إسكندر بمبادرته ، يؤّمن وظائف عمل لنساء القرى، لموظفي التوزيع، كما يؤمّن للبنانيين فرصة الإستثمار في أرضهم ، بعد أن إكتشفوا وهم الإستثمار في المصارف. كما لكبار السن دوراً مهماً في الوجيهات ، فللجيل الجديد دور في العودة إلى الأرض.

ما تزره تحصده، زرعنا في السابق في اللإقتصاد الريعي ، حصدناه إنهياراً ، فهيا نزرع في الأرض لنحصد موسم خيرا في لبنان .







